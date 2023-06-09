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Пів мільйона і 800 тисяч: в двох районах Києва виявили розкрадання на ремонті укриттів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 14:34
Пів мільйона і 800 тисяч: в двох районах Києва виявили розкрадання на ремонті укриттів
фото поліції

Столичні правоохоронці викрили дві схеми заволодіння та розтрати бюджетних коштів на ремонті укриттів у Києві.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція

Деталі: Епізод перший: заволодіння 500 тис. гривень.

Згідно з матеріалами слідства, у липні 2022 року службові особи Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у школі в Голосіївському районі.

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По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

За висновками експертизи, протиправними діями учасників схеми столичному бюджету завдано збитків на понад 500 тисяч гривень.

 
фото прокуратури

Слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Вказано, що за результатами експертиз буде вирішено питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Голосіївської РДА.

Епізод другий. Розкрадання понад 800 тисяч гривень у Світошинському районі.

Правопорушниками виявились керівник управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та директор приватної фірми.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що замовник уклав договір з підрядником на проведення ремонтних робіт у найпростішому укритті. Проте фактично такі роботи виконанні не були, а грошові кошти – понад 800 тисяч гривень, спільники привласнили собі.

На теперішній час замовнику робіт та виконавцю вручене повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Дослівно прокуратура: "Правоохоронні органи столиці продовжують системну роботу з документування фактів розкрадання  бюджетних коштів, виділених на ремонт та облаштування укриттів та споруд цивільного захисту на території міста Києва, як посадовцями, так і суб’єктами господарювання".

Теми: укриттяКиївкорупція
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