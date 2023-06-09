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Росіяни відновили обстріл Херсона - ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 червня 2023, 15:33
Росіяни відновили обстріл Херсона - ОВА
Фото: Getty Images

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські загарбники відновили обстріл Херсона.

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Росіяни знову обстрілюють Херсон. Гатять по прибережних територіях".

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Деталі: Він закликав мешканців перейти в укриття.

Що було раніше: Російські загарбники не дають Херсонщині оговтатися після підриву Каховської ГЕС. За добу по області противник здійснив 44 обстріли (188 снарядів), з них по м. Херсон — 7 обстрілів (25 снарядів). Російські військові поцілили у райони 20 населених пунктів області. Всього за добу через російську агресію загинули 2 людини, 17  - дістали поранення.

Теми: Херсонвійна
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