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Евакуація з Херсона триватиме ще кілька днів, ситуація складна, волонтерів не пускають

Олена РощінаП'ятниця, 9 червня 2023, 16:19
Евакуація з Херсона триватиме ще кілька днів, ситуація складна, волонтерів не пускають
Човен рятувальників у Херсоні, фото ДСНС

Евакуаційна операція в Херсоні у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС триватиме ще кілька днів, в'їзд волонтерів було обмежено, а жителів міста закликають не чекати спаду води й евакуюватися.

Джерело: керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу, який цитує "Інтерфакс-Україна", Херсонська ОВА й ДСНС

Пряма мова Гуменюк: "Рятувальна операція відбувається фактично на лінії фронту. Оповіщати про кількість людей, залучених до цієї операції, абсолютно недоцільно. Повідомляти про кількість техніки, яка задіяна на цьому напрямку, абсолютно неможливо. 

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Ми не намагаємося приховати, ми хочемо розуміння, і говоримо: сил і засобів зараз абсолютно достатньо. Саме тому сьогодні в Херсон навіть було обмежено прибуття волонтерської допомоги".

Деталі: За словами Гуменюк, операція з евакуації та ліквідації наслідків триватиме ще кілька днів, і допомога може знадобитися згодом, однак зараз в'їзд волонтерів краще призупинити.

Сили оборони запевнили, що наразі там є все необхідне, і також не слід наражати на ризик більшу кількість людей через обстріли з боку військ РФ.

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Пряма мова Гуменюк: "Проведення такої роботи евакуаційної в умовах дуже серйозної загрози обстрілів має свої правила. І для того щоб не створювати зайвого скупчення людей, не перевантажувати медичні заклади та інші структури і Сили оборони, є необхідність дозувати допомогу, яка надходить. 

Вона ще буде потрібна в наступні дні, коли виснажиться той ресурс, який задіяний зараз".

Деталі: Вранці 9 червня Херсонська обласна військова адміністрація повідомила: "Через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсон просимо волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста. За необхідності ми окремо повідомимо, якщо буде потреба в такій допомозі! Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій".

А Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала громадян негайно евакуюватися з районів підтоплення в Херсонській області, зокрема з мікрорайону Острів у Херсоні.

В. о. директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Михайло Гриб зазначив, що район Острів повністю затоплений, вода досягає перших поверхів, але "люди, які перебувають на шостих-сьомих поверхах, не хочуть евакуюватися".

За його словами, вони чекають, що скоро вода спаде, і не розуміють, наскільки складна ситуація. 

"Вода зійде, проте це буде тривалий процес. Рятувальники не можуть постійно підвозити продукти харчування та воду. Тож закликаємо всіх покинути небезпечні ділянки. Ми маємо всі сили і засоби для того, щоб евакуювати людей", – пояснив Гриб.

За даними Херсонської ОВА станом на 15:40 п’ятниці, з територій, які опинилися в зоні підтоплення, евакуйовано 2 528 людей, із них 140 дітей та 54 маломобільні особи.

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Теми: ХерсоневакуаціяДСНСволонтери
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