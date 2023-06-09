Евакуація з Херсона триватиме ще кілька днів, ситуація складна, волонтерів не пускають

Евакуаційна операція в Херсоні у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС триватиме ще кілька днів, в'їзд волонтерів було обмежено, а жителів міста закликають не чекати спаду води й евакуюватися.

Джерело: керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу, який цитує "Інтерфакс-Україна", Херсонська ОВА й ДСНС

Пряма мова Гуменюк: "Рятувальна операція відбувається фактично на лінії фронту. Оповіщати про кількість людей, залучених до цієї операції, абсолютно недоцільно. Повідомляти про кількість техніки, яка задіяна на цьому напрямку, абсолютно неможливо.

Ми не намагаємося приховати, ми хочемо розуміння, і говоримо: сил і засобів зараз абсолютно достатньо. Саме тому сьогодні в Херсон навіть було обмежено прибуття волонтерської допомоги".

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Деталі: За словами Гуменюк, операція з евакуації та ліквідації наслідків триватиме ще кілька днів, і допомога може знадобитися згодом, однак зараз в'їзд волонтерів краще призупинити.

Сили оборони запевнили, що наразі там є все необхідне, і також не слід наражати на ризик більшу кількість людей через обстріли з боку військ РФ.

Пряма мова Гуменюк: "Проведення такої роботи евакуаційної в умовах дуже серйозної загрози обстрілів має свої правила. І для того щоб не створювати зайвого скупчення людей, не перевантажувати медичні заклади та інші структури і Сили оборони, є необхідність дозувати допомогу, яка надходить.

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Вона ще буде потрібна в наступні дні, коли виснажиться той ресурс, який задіяний зараз".

Деталі: Вранці 9 червня Херсонська обласна військова адміністрація повідомила: "Через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсон просимо волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста. За необхідності ми окремо повідомимо, якщо буде потреба в такій допомозі! Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій".

А Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала громадян негайно евакуюватися з районів підтоплення в Херсонській області, зокрема з мікрорайону Острів у Херсоні.

В. о. директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Михайло Гриб зазначив, що район Острів повністю затоплений, вода досягає перших поверхів, але "люди, які перебувають на шостих-сьомих поверхах, не хочуть евакуюватися".

За його словами, вони чекають, що скоро вода спаде, і не розуміють, наскільки складна ситуація.

"Вода зійде, проте це буде тривалий процес. Рятувальники не можуть постійно підвозити продукти харчування та воду. Тож закликаємо всіх покинути небезпечні ділянки. Ми маємо всі сили і засоби для того, щоб евакуювати людей", – пояснив Гриб.

За даними Херсонської ОВА станом на 15:40 п’ятниці, з територій, які опинилися в зоні підтоплення, евакуйовано 2 528 людей, із них 140 дітей та 54 маломобільні особи.

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