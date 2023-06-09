У Росії будується завод із виробництва іранських дронів: США показали доказ

Супутниковий знімок, опублікований Білим домом у п’ятницю, є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будується у так званій спеціальній економічній зоні "Алабуга" за сотні кілометрів на схід від Москви. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року.

Фото: Maxar Technologies

Як повідомив журналістам координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, завод може запрацювати вже у квітні наступного року.

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Також він заявив, що Іран продовжує постачати російським військовим ударні безпілотники власного виробництва через Каспійське море з Амірабаду в Ірані до Махачкали в Росії, про що раніше писали ЗМІ.

Станом на травень Москва отримала "сотні" іранських ударних безпілотників, а також обладнання для їхнього виробництва.

"Це повномасштабне оборонне партнерство, яке завдає шкоди Україні, сусідам Ірану і міжнародному співтовариству. Ми продовжуємо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб викрити і зірвати цю діяльність, зокрема шляхом інформування громадськості – й ми готові зробити більше", – підкреслив Кірбі.

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Офіційно Тегеран визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.

За оцінками української сторони, Росія на той момент вже застосувала в Україні понад 400 дронів Shahed-136, а всього Росія нібито замовила 2400 таких безпілотників. Спочатку вони становили проблему для української протиповітряної оборони, але в останніх атаках майже всі або всі вони знищувались.