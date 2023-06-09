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Посол США: Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 18:37
Посол США: Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі
фото Getty Images

Посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліанна Сміт вважає, що члени Альянсу вважають малоймовірним схвалити запрошення України на саміті у Вільнюсі наступного місяця.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дипломатка сказала в інтерв’ю Politico.

"Я думаю, що союзники зараз згодні з тим, що належне запрошення (України в НАТО – ред.) малоймовірне, поки вони (українці – ред.) беруть участь у повномасштабній війні", – вважає Сміт.

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Вона водночас наполягає на тому, що Альянс прагне запевнити Україну в довгостроковій підтримці й намагається знайти спосіб продемонструвати це у Вільнюсі.

"Ми хочемо дати зрозуміти президенту Зеленському, якщо він приїде особисто, що ми глибоко зацікавлені в довгострокових відносинах з Україною і шукаємо способи визнати все, чого вони досягли, і що наша підтримка не зникне", – додала посол США.

Сміт зауважила, що між запрошенням України до членства й рішенням Бухарестського саміту НАТО "існує безліч варіантів", і додала, що корисну роль в обговореннях цього питання зіграла остання зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Осло.

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"Ми набагато ближче до єдиного рішення, ніж три-чотири місяці тому", – сказала дипломатка.

Як повідомлялося, Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу невдовзі після досягнення воєнної перемоги над Росією і прагне отримати гарантію цього на саміті НАТО у Вільнюсі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Читайте також: "На саміті НАТО не буде питання, чи стане Україна членом Альянсу, бо це рішення вже ухвалене".

Теми: СШАНАТО
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