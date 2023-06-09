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Зеленський провів Ставку: Обговорили здобутки на передовій

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 20:07
Зеленський провів Ставку: Обговорили здобутки на передовій
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорювалося завдання ворогу поразок та українські здобутки на передовій.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Щойно провів Ставку. Ситуація на передовій – цьому основна увага. Доповіді – командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, Міністерство внутрішніх справ.

Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО".

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Деталі: Зеленський також окремо звернувся до воїнів, які "цими днями в особливо важких боях".

"Бачимо ваш героїзм, і ми вдячні вам за кожну хвилину вашого життя – життя, яке справді є життям України. Бо настільки Україна вільна, наскільки ви, наші воїни, сильні. Настільки Україна захищена, наскільки ви, наші воїни, результативні", - сказав він.

Теми: Зеленськийвійна
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