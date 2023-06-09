Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В російській Уфі спалахнув склад із паливно-мастильними матеріалами

"Українська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 20:05
В російській Уфі спалахнув склад із паливно-мастильними матеріалами
скриншот

В російському місті Уфа на залізничній станції горить склад з паливно-мастильними матеріалами.

Джерело: повідомлення місцевого російського видання mkset.ru, РИА Новости

Деталі: Місцеві ЗМІ пишуть, що займання сталося на складі паливно-мастильних матеріалів в одній із будівель складу за адресою вул. Мала Селікатна в Уфі.

Реклама:

На місце приїхали сили МНС Росії за підвищеним рангом пожежі №3 у кількості 17 одиниць техніки, пожежний поїзд і катер. Горить 60 кубів ПММ.

ВІДЕО ДНЯ

Причини пожежі не називаються.

Теми: пожежаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
пожежа
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
У Греції борються одночасно з десятками пожеж, найскладніша триває 10 днів
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: