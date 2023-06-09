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В російській Уфі спалахнув склад із паливно-мастильними матеріалами

"Українська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 20:05
В російській Уфі спалахнув склад із паливно-мастильними матеріалами
скриншот

В російському місті Уфа на залізничній станції горить склад з паливно-мастильними матеріалами.

Джерело: повідомлення місцевого російського видання mkset.ru, РИА Новости

Деталі: Місцеві ЗМІ пишуть, що займання сталося на складі паливно-мастильних матеріалів в одній із будівель складу за адресою вул. Мала Селікатна в Уфі.

На місце приїхали сили МНС Росії за підвищеним рангом пожежі №3 у кількості 17 одиниць техніки, пожежний поїзд і катер. Горить 60 кубів ПММ.

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Причини пожежі не називаються.

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Теми: пожежаРосія
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