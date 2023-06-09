В російській Уфі спалахнув склад із паливно-мастильними матеріалами

В російському місті Уфа на залізничній станції горить склад з паливно-мастильними матеріалами.

Джерело: повідомлення місцевого російського видання mkset.ru, РИА Новости

Деталі: Місцеві ЗМІ пишуть, що займання сталося на складі паливно-мастильних матеріалів в одній із будівель складу за адресою вул. Мала Селікатна в Уфі.

На місце приїхали сили МНС Росії за підвищеним рангом пожежі №3 у кількості 17 одиниць техніки, пожежний поїзд і катер. Горить 60 кубів ПММ.

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В Уфі спекотний вечір п'ятниці. Горять вагони із паливно-мастильними матеріалами. pic.twitter.com/Pf4aCyGXfG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 9, 2023

Причини пожежі не називаються.