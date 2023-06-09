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Розвідка Естонії про наступ України: Інтенсивність боїв особливо зросла в Запорізькій області

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 20:49
Розвідка Естонії про наступ України: Інтенсивність боїв особливо зросла в Запорізькій області
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Сили оборони України у своїх наступальних діях ще шукають правильну точку застосування сили, але поки зарано говорити про те, чи вдасться їм повторити успіх торішнього наступу у Харківській області.

Як пише "Європейська правда", про це заявив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє ERR.

За його словами, наразі бої йдуть, зокрема, навколо Бахмута, але інтенсивність бойових дій особливо сильно зросла в Запорізькій області.

"Насамперед Оріхів у Запорізькій області, але також і бої, що тривають уже тиждень, із напрямку Великої Новосілки в бік Маріуполя", – сказав глава розвідцентру.

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Гросберг наголосив, що основний удар в контрнаступі поки не завданий, скоріше реалізуються формувальні операції, тобто йде пошук можливих точок прориву оборони, звідки можна буде розвивати успіх із залученням резервів.

"Але може статися й так, що ми не побачимо такого масштабного і величезного наступу, який ми бачили в Харкові минулої осені. Скажімо чесно, у збройних сил Російської Федерації теж були останні дев'ять місяців на підготовку. Пошук місць для такого прориву може зайняти багато часу", – додав він.

Навіть якщо зараз не йдеться про успішну кампанію, подібну до минулої осені, за словами Гросберга, немає підстав говорити про скільки-небудь серйозну невдачу.

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"Ця наступальна операція, безумовно, буде більш складною, більш багатогранною, ніж це було на харківському напрямку восени", – підкреслив він.

Питання про те, в якому напрямку Україна планує продовжувати контрнаступ, все ще залишається відкритим.

За його оцінкою, інтенсивність бойових дій, найімовірніше, дедалі більше наростатиме, але це залежатиме переважно від рівня підготовки та бойового духу російських військ.

"Звичайно, у питанні бойового духу – у цьому немає сумнівів – значна перевага в українців, тому що йдеться все ж таки про звільнення своєї землі", – резюмував Гросберг.

Напередодні телеканал CNN з посиланням на американських високопосадовців повідомляв, що українські війська досягли перших успіхів внаслідок прориву лінії оборони Росії в районі Бахмута, однак зазнали при цьому значних втрат.

Водночас співрозмовники CNN кажуть, що останні втрати українських сил не вплинуть на більш масштабний запланований український контрнаступ.

Крім того,  за даними розвідувального центру сил оборони Естонії, активність бойових дій в Україні значно зросла, а українські Збройні сили атакують одразу на кількох напрямках.

Теми: ЕстоніяконтрнаступЗапорізька область
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