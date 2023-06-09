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400 років ув’язнення: деталі обвинувачення Трампа у справі про секретні документи

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 21:59
400 років ув’язнення: деталі обвинувачення Трампа у справі про секретні документи
Дональд Трамп, фото Getty Images

Міністерство юстиції США у п’ятницю опублікувало обвинувальний акт щодо колишнього президента Дональда Трампа у справі про неналежне поводження із секретними документами.

Текст обвинувального акту є в розпорядженні "Європейської правди".

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі. У сумі ж експрезиденту теоретично загрожує близько 400 років ув’язнення.

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В обвинувальному акті Мін’юсту США вказано, що Трамп зберігав у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида документи, пов’язані з оборонним та збройним потенціалом США та іноземних країн, ядерної програми США, військових вразливостей США та союзників, а також планів на випадок нападу на США.

"Розкриття цих засекречених документів без відповідних повноважень могло поставити під загрозу національну безпеку США, їхні зовнішні зносини, захищеність військових ресурсів США, а також джерела розвідувальної інформації", – йдеться там.

Акт також детально описує хронологію переміщення секретних документів із Білого дому після завершення терміну президентських повноважень Трампа на основі свідчень, фотодоказів і текстових повідомлень.

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В одному з епізодів, приміром, згадується, як працівники експрезидента тимчасово перенесли шухляди з документами у душову кабіну, тому що в кімнаті, де вони перебували до того, не було достатньо місця.

В іншому секретні документи з розвідінформацію обмеженого доступу випадково випали на підлогу, причому їх могли побачити й працівники резиденції Трампа, що не мали відповідного рівня допуску.

Також наводиться приклад, коли експрезидент США вирішив показати журналісту, якому давав інтерв’ю, документ із планом нападу на іншу країну. При цьому, підкреслюється в обвинувальному акті, Трамп неодноразово підкреслював, що не порушує законодавства, пов'язаного з поводженням із секретною інформацією.

Нагадаємо, минулого року уряд США вилучив понад 300 документів із грифами "секретно" в маєтку Трампа Мар-а-Лаго, включно з деякими матеріалами під грифом "цілком таємно".

Це вже другий випадок, коли Трампу, першому з колишніх президентів США, висувають кримінальні звинувачення. Два місяці тому його звинуватили в суді штату Нью-Йорк у справі про виплату грошей порнозірці. Однак друга справа є значно серйознішою за першу, оскільки тут йдеться про федеральне звинувачення, а не на рівні штату, як у випадку з "порногрошима".

Теми: ТрампСША
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