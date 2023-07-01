За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя", згідно з яким за корупцію в судах позбавлятимуть волі на 10 – 15 років з конфіскацією майна.

Джерело: указ на сайті Офісу президента

Дослівно: "Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя".

Деталі Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Згідно з рішенням СНБО пропонується, зокрема, внести зміни до Кримінального кодексу в частині посилення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Також пропонується посилити роль інституту суду присяжних та розширити його застосування.

Крім того, пропонується проведення Вищою радою правосуддя перевірки всіх суддів Верховного суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків або грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна.

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Серед іншого, запропоновано удосконалити порядок обрання суддів Верховного суду до Великої палати Верховного суду та запровадити механізм їх відкликання зборами суддів відповідних касаційних суді.

Розглядається можливість запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфа тощо.

Кабінету міністрів у взаємодії з Європейською комісією "За демократію через право" (Венеціанська комісія) необхідно буде підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного суду України.