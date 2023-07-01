Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, поранили неповнолітнього – ОВА
Субота, 1 липня 2023, 02:26
Окупанти протягом доби обстрілювали прикордоння Сумщини з АГС, мінометів та танків, поранили неповнолітнього.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Есманська, Юнаківська, Новослобідська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Путивльська, Зноб-Новгородська громади".
Деталі:
- Білопільська громада: був обстріл з АГС (15 вибухів).
- Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
- Юнаківська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи).
- Новослобідська громада: ворог вдарив з артилерії по території громади (2 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
- Миропільська громада: здійснено мінометний обстріл ( 16 вибухів).
- Хотінська громада: був танковий обстріл ( 7 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав порання неповнолітній юнак (2006 р.н.). Йому надано медичну допомогу без госпіталізації. Також пошкоджено складське приміщення агрофірми.
- Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл ( 1 вибух).
- Путивльська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух), АГС (20 вибухів) та РСЗВ Град ( 20 вибухів ).
- Зноб-Новгородська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.