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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, поранили неповнолітнього – ОВА

Станіслав ПогоріловСубота, 1 липня 2023, 02:26
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, поранили неповнолітнього – ОВА
Фото: Getty Images

Окупанти протягом доби обстрілювали прикордоння Сумщини з АГС, мінометів та танків, поранили неповнолітнього.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Есманська, Юнаківська, Новослобідська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Путивльська, Зноб-Новгородська громади".

Деталі:

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  • Білопільська громада: був обстріл з АГС (15 вибухів).
  • Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Юнаківська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи).
  • Новослобідська громада: ворог вдарив з артилерії по території громади (2 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
  • Миропільська громада: здійснено мінометний обстріл ( 16 вибухів).
  • Хотінська громада: був танковий обстріл ( 7 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав порання неповнолітній юнак (2006 р.н.). Йому надано медичну допомогу без госпіталізації. Також пошкоджено складське приміщення агрофірми.
  • Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл ( 1 вибух).
  • Путивльська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух), АГС (20 вибухів) та РСЗВ Град ( 20 вибухів ).
  • Зноб-Новгородська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

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Теми: Сумська областьвійнажертви
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