Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова ЦРУ таємно відвідав Україну, йому розкрили плани звільнення територій – WP

Станіслав ПогоріловСубота, 1 липня 2023, 03:04
Голова ЦРУ таємно відвідав Україну, йому розкрили плани звільнення територій – WP
Вільям Бернс, фото: Getty Images

Під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса на початку цього місяця українська влада розкрила йому стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року.

Джерело: The Washington Post з посиланням на джерела

Дослівно: "Поїздка Бернса, про яку раніше не повідомлялося, включала зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та вищим керівництвом української розвідки".

Деталі: За даними джерел видання, метою візиту було підтвердити прихильність адміністрації США щодо обміну розвідувальними даними, які допоможуть Україні захистити себе.

Публічно українські посадовці висловлювали розчарування з приводу критики темпів контрнаступу, які до цього часу мали місце.

Але, як твердять джерела, в приватних розмовах військові планувальники в Києві передали Бернсу та іншим "бичачу" впевненість у тому, що їхня мета - відвоювати значну територію до осені; перемістити артилерію і ракетні системи до кордону з контрольованим Росією Кримом; просунутися далі на схід України, а потім розпочати переговори з Москвою вперше після того, як мирні переговори зірвалися в березні минулого року.

"Росія піде на переговори лише тоді, коли відчує загрозу", - сказав високопоставлений український чиновник.

ЦРУ відмовилося дати оцінку Бернсом перспективам наступу.

Теми: розвідкавійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
розвідка
В ГУР підтвердили ліквідацію російського командира Ржицького: Свідків вбивства немає
ГУР: Росія зараз завозить додаткові міни та вибухівки на ЗАЕС
Окупанти хочуть забирати житло українців у Енергодарі, щоб роздавати росіянам – ГУР
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: