Голова ЦРУ таємно відвідав Україну, йому розкрили плани звільнення територій – WP

Під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса на початку цього місяця українська влада розкрила йому стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року.

Джерело: The Washington Post з посиланням на джерела

Дослівно: "Поїздка Бернса, про яку раніше не повідомлялося, включала зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та вищим керівництвом української розвідки".

Деталі: За даними джерел видання, метою візиту було підтвердити прихильність адміністрації США щодо обміну розвідувальними даними, які допоможуть Україні захистити себе.

Публічно українські посадовці висловлювали розчарування з приводу критики темпів контрнаступу, які до цього часу мали місце.

Але, як твердять джерела, в приватних розмовах військові планувальники в Києві передали Бернсу та іншим "бичачу" впевненість у тому, що їхня мета - відвоювати значну територію до осені; перемістити артилерію і ракетні системи до кордону з контрольованим Росією Кримом; просунутися далі на схід України, а потім розпочати переговори з Москвою вперше після того, як мирні переговори зірвалися в березні минулого року.

"Росія піде на переговори лише тоді, коли відчує загрозу", - сказав високопоставлений український чиновник.

ЦРУ відмовилося дати оцінку Бернсом перспективам наступу.