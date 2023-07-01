Росіянам не вдається витіснити захисників з-під Антонівського мосту - ISW

Російські війська не змогли витіснити захисників, чисельністю до 70 осіб, з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту.

Джерело: ISW

Дослівно: "Мілблогери скаржаться, що російське військове командування сліпо наказало російським військам відвоювати територію під прольотом Антонівського мосту на східному березі, що призвело до значних втрат серед російського особового складу і бронетехніки через обстріли з боку української артилерії і дистанційно встановлені міни".

Деталі: Окупанти завдали удару балістичними ракетами "Іскандер" по східному прольоту Антонівського мосту 30 червня, хоча масштаби пошкоджень наразі невідомі.

Деякі мілблогери стверджували, що в результаті удару було пошкоджено достатню частину прольоту мосту, щоб українські війська не могли використовувати його як прикриття, тоді як інші скаржилися, що в результаті удару міст було пошкоджено лише частково і що російська піхота відновила спроби зачистки українських позицій в інших місцях в цьому районі.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські війська консервують ракети "Іскандер" через їхню нестачу, підкресливши дивність того, що російські війська застосували одну з них проти підрозділу легкої піхоти чисельністю 70 осіб на підступах до вже зруйнованого мосту.

Також деякі мілблогери стверджували, що російські війська використовували термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, дефіцитний актив на рівні військового округу, для нанесення удару по українських позиціях під мостом після удару "Іскандерів".

Один з блогерів поскаржився, що російський 8-й артилерійський полк (22-й армійський корпус Чорноморського флоту) не має достатньо боєприпасів для нанесення ударів по українських позиціях.

30 червня президент Росії Володимир Путін присвоїв 8-му артилерійському полку почесне звання "гвардійського", хоч це не допоможе полку витіснити українські війська.