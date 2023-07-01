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На Запоріжжі дагестанці відмовились воювати та попсували зброю окупантів – Генштаб

Станіслав ПогоріловСубота, 1 липня 2023, 07:40
На Запоріжжі дагестанці відмовились воювати та попсували зброю окупантів – Генштаб
Фото: Getty Images

У Запорізькій області близько 50 етнічних дагестанців відмовились воювати у лавах окупантів та вивели з ладу їхню зброю.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати  противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції".

Деталі: Повідомляється, що близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії, в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області, відмовились брати участь в бойових діях.

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При цьому наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу.

Також, за даними Генштабу, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості "живого щита". Зокрема, в населеному пункті Тополівка Херсонської області, російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення.

Теми: війнаРосіяокупація
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