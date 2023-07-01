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Міністру оборони Литви під час поїздки в Україну подарували шматок "Шахеда"

"Європейська правда"Субота, 1 липня 2023, 09:26
Міністру оборони Литви під час поїздки в Україну подарували шматок Шахеда
фото Arvydas Anušauskas

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас під час останньої поїздки в Україну отримав у подарунок від українського колеги шматок збитого дрона "Шахед".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Анушаускас ввечері у п’ятницю опублікував нові фото з поїздки в Україну, а також спільну фотографію з міністром оборони України та подарунком від нього – хвостом збитого іранського дрона "Шахед", який росіяни застосовують під назвою "Герань". 

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Ймовірно, такий трофей обрали для подарунку не випадково, оскільки раніше Литва передала Україні 36 зенітних гармат, які мали бути особливо ефективними саме проти "Шахедів".

Литовський міністр зазначив, що Литва буде підтримувати Україну до перемоги.

Як вже повідомлялося, Анушаускас під час поїздки представив довгостроковий план підтримки української армії, а також поінформував про останній пакет допомоги.

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Серед іншого, у пакеті допомоги від Литви увійшли 10 бронетранспортерів M113 і боєприпаси.

Теми: Литвавійна
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