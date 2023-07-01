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Окупанти на Луганщині хочуть зі школярок готувати медсестер – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 1 липня 2023, 09:45
Окупанти на Луганщині хочуть зі школярок готувати медсестер – ОВА
ОКУПАНТ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З GETTY IMAGES

У школах на окупованій частині Луганської області росіяни хочуть готувати у школах медичних сестер, повідомляє ОВА.

Джерело: Луганська ОВА

Деталі: За даними військової адміністрації, з вересня у школах так званої "ЛНР" до програми включать предмет "Защита Родины".

Також окупанти хочуть готувати з дітей медсестер, додали в ОВА.

Дослівно: "Крім того, у міносвіти РФ формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає готувати з них санітарних інструкторів.

Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань".

Теми: окупаціяЛуганська областьпропагандавійна
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