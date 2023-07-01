Окупанти на Луганщині хочуть зі школярок готувати медсестер – ОВА
Субота, 1 липня 2023, 09:45
У школах на окупованій частині Луганської області росіяни хочуть готувати у школах медичних сестер, повідомляє ОВА.
Джерело: Луганська ОВА
Деталі: За даними військової адміністрації, з вересня у школах так званої "ЛНР" до програми включать предмет "Защита Родины".
Також окупанти хочуть готувати з дітей медсестер, додали в ОВА.
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Дослівно: "Крім того, у міносвіти РФ формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає готувати з них санітарних інструкторів.
Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань".