Окупанти на Луганщині хочуть зі школярок готувати медсестер – ОВА

У школах на окупованій частині Луганської області росіяни хочуть готувати у школах медичних сестер, повідомляє ОВА.

Джерело: Луганська ОВА

Деталі: За даними військової адміністрації, з вересня у школах так званої "ЛНР" до програми включать предмет "Защита Родины".

Також окупанти хочуть готувати з дітей медсестер, додали в ОВА.

Дослівно: "Крім того, у міносвіти РФ формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає готувати з них санітарних інструкторів.

Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань".