Прем’єр Іспанії прибув до Києва у перший день головування країни в Раді ЄС

Прем’єр Іспанії Педро Санчес розпочав головування Іспанії у Раді ЄС з візиту до української столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter вранці 1 липня Педро Санчес опублікував кадри з київського вокзалу.

"Вже у Києві. Я хотів, щоби перша подія головування Іспанії у Раді ЄС була в Україні з Володимиром Зеленським. Я висловлю українському уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми продовжимо підтримувати український народ, доки у Європі не відновиться мир", – написав Санчес.

Реклама:

Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

На відміну від більшості візитів іноземних топ-гостей, які тримають у таємниці до останнього, про візит Санчеса було відомо заздалегідь – президент Володимир Зеленський анонсував його під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, з 1 липня Іспанія за ротаційним принципом змінила Швецію як головуюча країна у Раді Євросоюзу та головуватиме до кінця 2023 року.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес раніше заявив, що пріоритетом іспанського головування в Європейському Союзі буде "збереження єдності Європи перед обличчям російської агресії" в Україні.

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес запевнив, що дострокові парламентські вибори наприкінці липня не вплинуть на головування його країни в Раді Європейського Союзу в другій половині 2023 року.