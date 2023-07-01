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Прем’єр Іспанії прибув до Києва у перший день головування країни в Раді ЄС

"Європейська правда"Субота, 1 липня 2023, 10:17
Прем’єр Іспанії прибув до Києва у перший день головування країни в Раді ЄС

Прем’єр Іспанії Педро Санчес розпочав головування Іспанії у Раді ЄС з візиту до української столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter вранці 1 липня Педро Санчес опублікував кадри з київського вокзалу. 

"Вже у Києві. Я хотів, щоби перша подія головування Іспанії у Раді ЄС була в Україні з Володимиром Зеленським. Я висловлю українському уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми продовжимо підтримувати український народ, доки у Європі не відновиться мир", – написав Санчес.

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На відміну від більшості візитів іноземних топ-гостей, які тримають у таємниці до останнього, про візит Санчеса було відомо заздалегідь – президент Володимир Зеленський анонсував його під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради. 

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, з 1 липня Іспанія за ротаційним принципом змінила Швецію як головуюча країна у Раді Євросоюзу та головуватиме до кінця 2023 року.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес раніше заявив, що пріоритетом іспанського головування в Європейському Союзі буде "збереження єдності Європи перед обличчям російської агресії" в Україні.

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес запевнив, що дострокові парламентські вибори наприкінці липня не вплинуть на головування його країни в Раді Європейського Союзу в другій половині 2023 року.

Теми: Іспанія
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