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Зеленський: Мене хоче вбити лише Росія, а Путіна – весь світ

Роман ПетренкоСубота, 1 липня 2023, 11:44
Зеленський: Мене хоче вбити лише Росія, а Путіна – весь світ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський впевнений, що загроза життю російському диктатору Володимиру Путіну більша, ніж галів України.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю іспанським медіа

Деталі: У президента запитали, як йому жити, як людині, якій загрожує "найбільша небезпека у світі". Зеленський відповів, що у найбільшій небезпеці зараз українці, які в окопах. Оскільки, ризики для життя існують щосекунди.

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Пряма мова Зеленського: "Все ж таки небезпечніше Путіну, ніж мені.

Чесно. Тому що мене хочуть вбити лише в Росії, а його хоче вбити весь світ".

Теми: ЗеленськийПутінвійна
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