Зеленський: Мене хоче вбити лише Росія, а Путіна – весь світ
Субота, 1 липня 2023, 11:44
Президент Володимир Зеленський впевнений, що загроза життю російському диктатору Володимиру Путіну більша, ніж галів України.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю іспанським медіа
Деталі: У президента запитали, як йому жити, як людині, якій загрожує "найбільша небезпека у світі". Зеленський відповів, що у найбільшій небезпеці зараз українці, які в окопах. Оскільки, ризики для життя існують щосекунди.
Пряма мова Зеленського: "Все ж таки небезпечніше Путіну, ніж мені.
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Чесно. Тому що мене хочуть вбити лише в Росії, а його хоче вбити весь світ".
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