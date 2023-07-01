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Пораненим та хворим військовим відтепер простіше отримати відпустки й звільнення – Міноборони

Роман ПетренкоСубота, 1 липня 2023, 13:04
Пораненим та хворим військовим відтепер простіше отримати відпустки й звільнення – Міноборони
військовий, фото генштабу

Пораненим військовослужбовцям завдяки електронному документообігу спрощено порядок реалізації постанов військово-лікарської комісії, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Джерело: Маляр з посиланням на підписані президентом зміни до закону

Деталі: За словами Маляр, відтепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ військовослужбовцям не потрібно повертатися до військової частини.

У Міноборони пояснюють, що відтепер воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до ТЦК та СП.

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Там з військової частини за допомогою електронного документообігу можна буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби.

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Теми: Збройні силивійнаМіноборони
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