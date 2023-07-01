Пораненим та хворим військовим відтепер простіше отримати відпустки й звільнення – Міноборони

Пораненим військовослужбовцям завдяки електронному документообігу спрощено порядок реалізації постанов військово-лікарської комісії, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Джерело: Маляр з посиланням на підписані президентом зміни до закону

Деталі: За словами Маляр, відтепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ військовослужбовцям не потрібно повертатися до військової частини.

У Міноборони пояснюють, що відтепер воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до ТЦК та СП.

Там з військової частини за допомогою електронного документообігу можна буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби.