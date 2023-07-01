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Росія обстріляла Херсон: снаряд влучив у будинок, постраждали двоє дітей

Роман ПетренкоСубота, 1 липня 2023, 13:51
Росія обстріляла Херсон: снаряд влучив у будинок, постраждали двоє дітей
прокуратура області

Вдень 1 липня окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона, один зі снарядів влучив у будинок і травмував двох дітей.

Джерело: очільник ОВА Олександр Прокудін, прокуратура області

Деталі: За даними влади, поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають їм необхідну допомогу.

Прокуратура спершу написала, що поранені жінка та двоє дітей, і що діти у лікарні.

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Пізніше відомство уточнило, що вони усі "травмовані", а не поранені.

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Теми: Херсонобстріл
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