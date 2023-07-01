Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді

Прем’єр Іспанії Педро Санчес, який перебуває з візитом у Києві, виступив на засіданні Верховної Ради.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виступ Санчеса не транслювали в реальному часі з міркувань безпеки, повне його відео ще недоступне. Педро Санчес опублікував у Twitter фрагмент своєї промови.

Ucrania va a ganar la guerra porque ya ha ganado la batalla de las ideas al elegir a Europa.



La UE se levantó para evitar guerras. Decidimos unirnos en nuestra diversidad, y eso nos hizo más fuertes.



Europa está con vosotros. pic.twitter.com/6r370BcjlU Реклама: July 1, 2023

"Ми з вами і будемо підтримувати вас стільки, скільки буде необхідно. Ми будемо підтримувати Україну незалежно від того, яку ціну доведеться заплатити. Ми будемо з вами у вашому прагненні бути вільною суверенною державою, що визначає своє майбутнє як член європейської родини", – заявив Педро Санчес на початку промови.

Він відзначив суттєву зміну ситуації відтоді, коли виступав у Раді в річницю повномасштабної війни, оскільки тепер українські сили здійснюють контрнаступальні дії проти "ворога, який демонструє ознаки слабкості". Прем'єр наголосив, що розуміє дорогу ціну, яку українцям доводиться платити за нові перемоги.

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Педро Санчес також повторив осуд російських ударів по цивільному населенню, окремо згадавши останній обстріл Краматорська.

"Ми хочемо справедливого і сталого миру для України. Лише Україна може визначати умови і час початку перемовин про мир", – наголосив Педро Санчес, додавши, що Іспанія підтримує запропоновану Києвом "формулу миру".

Частину промови прем’єр присвятив викликам реформ на шляху до членства в ЄС, зазначивши, що це складний процес, але він змінить Україну на краще.

"Сьогодні я тут для того, щоб сказати вам: Європа відкрита для тих, хто робить такий вибір. ЄС створювався для того, щоб запобігти новим війнам. Ми вирішили об’єднатися, щоби бути разом, будучи при цьому різними – і це зробило нас сильнішими. Європа з вами, а ви – єдині з Європою… Слава Україні", – каже прем’єр.

Тим часом спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував спільні фото з парламенту, зазначивши, що візит Педро Санчеса саме у цей день символічний.

Символічно, що у перший день головування Іспанії у @EUCouncil Премʼєр-міністр @sanchezcastejon із візитом в українській столиці! 🇺🇦🇪🇸



Вдячний Іспанії за підтримку європейських прагнень України.



Працюємо задля наближення початку переговорів про вступ 🇺🇦 до 🇪🇺. pic.twitter.com/TShGnlmxxX — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) July 1, 2023

Нагадаємо, Педро Санчес прибув до Києва вранці 1 липня – у день початку головування Іспанії в Раді ЄС.

На відміну від більшості візитів іноземних топ-гостей, які тримають у таємниці до останнього, про візит Санчеса було відомо заздалегідь – президент Володимир Зеленський анонсував його під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес раніше заявив, що пріоритетом іспанського головування в Європейському Союзі буде "збереження єдності Європи перед обличчям російської агресії" в Україні.