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Іспанія виділить 55 млн євро на школи і підтримку малого та середнього бізнесу в Україні

"Європейська правда"Субота, 1 липня 2023, 14:55

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу у Верховній раді анонсував виділення Україні пакету допомоги на 55 млн євро, основні кошти будуть виділені через Світовий банк.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні моя країна, Іспанія, вирішила виділити додаткові 55 млн євро, в тому числі 51 млн євро через Світовий банк для фінансування малого та середнього бізнесу в Україні", – сказав Санчес.

Ще 4 млн євро, за його словами, буде виділено через програму розвитку ООН для створення в Україні шкіл з "зеленими" та стійкими енергосистемами.

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Він наголосив, що відбудова потребуватиме часу і інвестицій і Іспанія підтримує Україну у цьому процесі. Санчес зазначив, що в окремих сферах, як от залізниця, іспанські компанії мають ноу-хау, які стануть у нагоді.

"Іспанський уряд підтримає фінансування для адаптації та модернізації інфраструктури у вашій країні. Однак ми розуміємо, що відбудова і процвітання настануть якщо тільки буде досягнуто умов тривалої безпеки" – заявив Санчес.

Як повідомлялося, прем’єр Іспанії Педро Санчес, який перебуває з візитом у Києві, виступив на засіданні Верховної Ради.

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Теми: Іспаніягрошівійна
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