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У польському Хелмі невідомий вбив українця

"Європейська правда"Субота, 1 липня 2023, 15:53

У Польщі тривають пошуки чоловіка, який напав з ножем на 36-річного українця в Хелмі на Люблінщині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Напад стався перед північчю на автостоянці на вулиці Волинській у Хелмі.

За неофіційними даними радіостанції, нападник завдав 36-річному українцю чотири удари ножем в область грудей, після чого втік.

Поранений чоловік помер, незважаючи на реанімаційні заходи.

Наразі тривають пошуки нападника, в тому числі з використанням службового собаки.

Поліція розслідує справу під наглядом прокуратури.

Нагадаємо, 12 червня у Польщі помер 14-річний підліток з України, якого разом із другом, теж українцем, збив п’яний водій, коли вони каталися на велосипедах.

Теми: Польща
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