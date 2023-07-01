Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У польському Хелмі невідомий вбив українця

"Європейська правда"Субота, 1 липня 2023, 15:53

У Польщі тривають пошуки чоловіка, який напав з ножем на 36-річного українця в Хелмі на Люблінщині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Напад стався перед північчю на автостоянці на вулиці Волинській у Хелмі.

За неофіційними даними радіостанції, нападник завдав 36-річному українцю чотири удари ножем в область грудей, після чого втік.

Реклама:

Поранений чоловік помер, незважаючи на реанімаційні заходи.

Наразі тривають пошуки нападника, в тому числі з використанням службового собаки.

Поліція розслідує справу під наглядом прокуратури.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 12 червня у Польщі помер 14-річний підліток з України, якого разом із другом, теж українцем, збив п’яний водій, коли вони каталися на велосипедах.

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський

Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії

відеоРодинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ

Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ

відео"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами

Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів

Усі новини...
Польща
Росія закрила в’їзд для ваговозів із Польщі
Біля кордону Польщі з Калінінградом знайшли загадкову повітряну кулю
Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю
Останні новини
01:59
РФ налагоджує експорт до Китаю сільгосппродукції з окупованих територій – ЦНС
01:25
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
00:58
Обстріли Сумщини: за добу – понад 50 "прильотів"
00:25
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
23:50
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
23:41
Конституційний суд Австрії відхилив позов 12 дітей щодо захисту клімату
23:06
доповнено, відеоКомандири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою
23:00
У Польщі покарали суддю, який порівняв президента з Муссоліні
22:37
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
22:21
відео"Їм час бути вдома": Зеленський і командири захисників "Азовсталі" приїхали до Львова
Усі новини...
Реклама: