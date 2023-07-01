У польському Хелмі невідомий вбив українця

У Польщі тривають пошуки чоловіка, який напав з ножем на 36-річного українця в Хелмі на Люблінщині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Напад стався перед північчю на автостоянці на вулиці Волинській у Хелмі.

За неофіційними даними радіостанції, нападник завдав 36-річному українцю чотири удари ножем в область грудей, після чого втік.

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Поранений чоловік помер, незважаючи на реанімаційні заходи.

Наразі тривають пошуки нападника, в тому числі з використанням службового собаки.

Поліція розслідує справу під наглядом прокуратури.

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