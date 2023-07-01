Зеленський пояснив, коли Україна буде готова до дипломатичного врегулювання війни
Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна буде готова до дипломатичного врегулювання війни лише тоді, коли вийде на кордони 1991 року.
Джерело: Зеленський під час пресконференції з прем'єрміністром Іспанії Педро Санчесом у суботу в Києві
Пряма мова: "Щодо ситуації на полі бою і чи готові ми до дипломатичного врегулювання і до якого дипломатичного врегулювання, якщо ми будемо на кордонах до 24 лютого.
Це не наші кордони, які були 24 лютого. Там була контактна лінія між нами і окупантами.
І тому ми ще раз підкреслюємо: Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах, згідно міжнародного права".
Що передувало: 1 липня видання The Washington Post повідомило, що директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс таємно приїздив в Україну в червні. Під час розмов йому нібито розповіли деталі амбітної стратегії, що передбачає повернення окупованих територій та відкриття перемовин про умови завершення війни з Москвою до кінця року.