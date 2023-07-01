Міноборони відсторонило посадовця через 3 дні після призначення

Міністерство оборони відсторонило Руслана Ригованова від тимчасового виконання обов’язків директора Департаменту ресурсного забезпечення через появу контраверсійної інформації про нього.

Джерело: Міноборони, військовий Олег Симороз у Facebook

Дослівно Міноборони: "У середу, 28 червня, Руслана Ригованова було призначено тимчасово виконуючим обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення, і вже сьогодні – 1 липня його було відсторонено від тимчасового виконання обовʼязків.

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Відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи.

Наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені. Про результати повідомимо окремо найближчими днями".

Деталі: Перед цим у суботу український військовий Олег Симороз заявив, що Ригованов нібито сприяв дерибану національного природного парку "Голосіївський", а також регулярно брав участь у телешоу російських пропагандистів у Москві.

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Дослівно Симороз: "Руслан Ригованов – це покидьок, який сприяв дерибану НПП "Голосіївський", будучи на посаді начальника відділу рекреації та заступника директора НПП "Голосіївський", він підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку та суттєво її пошкодили. Мова, зокрема, про нелегальне кафе на вул. Бударіна, власник якого – посадовий ексміліціонер Анатолій Миколаєць, а також про мотузковий парк у 89 кварталі Святошинського лісництва, яким заправляють місцеві тітушки, очолювані соратником Олега Ляшка таким собі Андрієм Махніцьким.

…Ригованов як "політичний експерт" регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів в Москві. А тепер він має доступ до великої кількості документації з так би мовити "обмеженим доступом".