Міноборони відсторонило посадовця через 3 дні після призначення
Міністерство оборони відсторонило Руслана Ригованова від тимчасового виконання обов’язків директора Департаменту ресурсного забезпечення через появу контраверсійної інформації про нього.
Джерело: Міноборони, військовий Олег Симороз у Facebook
Дослівно Міноборони: "У середу, 28 червня, Руслана Ригованова було призначено тимчасово виконуючим обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення, і вже сьогодні – 1 липня його було відсторонено від тимчасового виконання обовʼязків.
Відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи.
Наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені. Про результати повідомимо окремо найближчими днями".
Деталі: Перед цим у суботу український військовий Олег Симороз заявив, що Ригованов нібито сприяв дерибану національного природного парку "Голосіївський", а також регулярно брав участь у телешоу російських пропагандистів у Москві.
Дослівно Симороз: "Руслан Ригованов – це покидьок, який сприяв дерибану НПП "Голосіївський", будучи на посаді начальника відділу рекреації та заступника директора НПП "Голосіївський", він підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку та суттєво її пошкодили. Мова, зокрема, про нелегальне кафе на вул. Бударіна, власник якого – посадовий ексміліціонер Анатолій Миколаєць, а також про мотузковий парк у 89 кварталі Святошинського лісництва, яким заправляють місцеві тітушки, очолювані соратником Олега Ляшка таким собі Андрієм Махніцьким.
…Ригованов як "політичний експерт" регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів в Москві. А тепер він має доступ до великої кількості документації з так би мовити "обмеженим доступом".