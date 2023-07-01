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Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО – Зеленський

"Європейська правда"Субота, 1 липня 2023, 17:03
Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО – Зеленський
фото Getty Images

Україна та Іспанія уклали спільну декларацію, яка стала 21-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Наша сьогоднішня заява це вже 21-й такий документ із членами Альянсу, і це більшість. Розраховуємо на підтримку України Іспанією на саміті Альянсу у Вільнюсі і Україна переконана, що на сьогодні існують усі підстави, щоби надати Україні запрошення до членства в НАТО", – наголосив Зеленський.

У спільній декларації лідерів Іспанії та України йдеться, що Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема шляхом створення Ради Україна – НАТО як майданчика для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї відповідно до Бухарестської декларації.

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"Іспанія підтверджує свою підтримку політики відкритих дверей НАТО відповідно до Стратегічної концепції НАТО від 2022 року та Декларації Мадридського саміту НАТО" – йдеться у документі.

Як зазначається, Україна та Іспанія очікують на розв’язання цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

10 червня заступник глави ОП Ігор Жовква заявив, що після підписання декларації про підтримку Канадою вступу України до НАТО кількість держав, які офіційно підтримали набуття членства Україною, сягнула 20.

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Як повідомлялося, що Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.

Теми: ІспаніяНАТОЗеленський
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