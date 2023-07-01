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Зеленський: Потрібен сигнал, що Україна буде членом НАТО після війни, це і є запрошення

"Європейська правда"Субота, 1 липня 2023, 17:58
Зеленський: Потрібен сигнал, що Україна буде членом НАТО після війни, це і є запрошення
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на Вільнюському саміті НАТО на чіткий сигнал, що Україна буде в Альянсі після війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з прем’єром Іспанії Педро Санчесом у Києві.

"Нам потрібен на Вільнюському саміті дуже чіткий зрозумілий сигнал, що Україна може стати і має право стати рівноправним членом НАТО після війни. Це і є запрошення", – заявив Зеленський.

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"Для нас це було б дуже і дуже важливо", – наголосив він.

Президент також підкреслив що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.

Як повідомлялося, Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа своєю чергою очікує Зеленського з першою леді на саміті НАТО і буде дуже здивований, якщо цього не станеться.

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Теми: ЗеленськийНАТОвійна
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