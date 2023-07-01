Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Потрібен сигнал, що Україна буде членом НАТО після війни, це і є запрошення

"Європейська правда"Субота, 1 липня 2023, 17:58
Зеленський: Потрібен сигнал, що Україна буде членом НАТО після війни, це і є запрошення
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на Вільнюському саміті НАТО на чіткий сигнал, що Україна буде в Альянсі після війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з прем’єром Іспанії Педро Санчесом у Києві.

"Нам потрібен на Вільнюському саміті дуже чіткий зрозумілий сигнал, що Україна може стати і має право стати рівноправним членом НАТО після війни. Це і є запрошення", – заявив Зеленський.

"Для нас це було б дуже і дуже важливо", – наголосив він.

Реклама:

Президент також підкреслив що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.

Як повідомлялося, Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Литви Гітанас Науседа своєю чергою очікує Зеленського з першою леді на саміті НАТО і буде дуже здивований, якщо цього не станеться.

Читайте також: Що думають у НАТО про членство України та як переконати тих, хто сумнівається.

Теми: ЗеленськийНАТОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
Зеленський
Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО – Зеленський
Зеленський пояснив, коли Україна буде готова до дипломатичного врегулювання війни
Зеленський закликав до санкцій проти "Росатому" у 12-му пакеті ЄС
Останні новини
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
20:51
фото, відеоУ KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
20:24
відеоСенцов отримав контузію на фронті
20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
19:56
Волкер: Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну
19:26
фотоБіля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
19:20
У Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус з українцями: є загибла і поранені
Усі новини...
Реклама: