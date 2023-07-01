Росіяни обстріляли Балаклію на Харківщині: 4 постраждалих, серед них підліток

Внаслідок обстрілу росіянами Балаклії на Харківщині у суботу одну людину поранено, ще троє отримали травми, серед них підліток.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Близько 14.30 год окупанти завдали ударів по місту Балаклія, що в Ізюмському районі. Попередньо, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню "Торнадо".

Як зазначив голова ОВА, зафіксовано влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура.

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Постраждала жінка 67 років, госпіталізована з пораненнями.

Ще троє мешканців Балаклії отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу: хлопець 14 років, чоловіки 77 та 49 років.