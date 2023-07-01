Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли Балаклію на Харківщині: 4 постраждалих, серед них підліток

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 18:06
Росіяни обстріляли Балаклію на Харківщині: 4 постраждалих, серед них підліток
наслідки обстрілу Балаклії, фото з Telegram Синєгубова

Внаслідок обстрілу росіянами Балаклії на Харківщині у суботу одну людину поранено, ще троє отримали травми, серед них підліток.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Близько 14.30 год окупанти завдали ударів по місту Балаклія, що в Ізюмському районі. Попередньо, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню "Торнадо".

Реклама:

Як зазначив голова ОВА, зафіксовано влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура.

Постраждала жінка 67 років, госпіталізована з пораненнями.

Ще троє мешканців Балаклії отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу: хлопець 14 років, чоловіки 77 та 49 років.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Харківська область
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка, загорівся кіоск
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: