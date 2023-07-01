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Декілька країн наближаються до домовленості щодо гарантій безпеки для України – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 1 липня 2023, 18:49
Декілька країн наближаються до домовленості щодо гарантій безпеки для України – ЗМІ
українські військові, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє німецька газета FAZ.

Йдеться про багатосторонню систему гарантій на перехідний період до бажаного вступу України в НАТО після закінчення війни.

Згідно з повідомленням, відповідна рамкова угода з Німеччиною, Францією, Великою Британією і США вже майже готова.

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Кожна країна-учасниця укладатиме з Києвом окрему угоду.

Йдеться про зброю, гроші, військову допомогу та навчання. Це має дозволити Києву захистити себе без прямого втручання країн-гарантів.

Відповідно, Німеччина хоче запропонувати зберегти нинішній рівень допомоги до кінця війни.

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У суботу президент Володимир Зеленський наголосив, що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.

Як повідомлялося, Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.

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Теми: гарантії безпеки
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