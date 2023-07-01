Окупанти кремують своїх загиблих без обліку, щоб не платити компенсацій – Генштаб

За даними українського Генштабу, окупанти намагаються позбавити родини загиблих російських військових пільг та компенсацій, використовуючи мобільні крематорії.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою. Для цього активно використовують мобільні крематорії.

Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту. На даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу".

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Деталі: У Генштабі заявляють, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку.