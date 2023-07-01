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Окупанти кремують своїх загиблих без обліку, щоб не платити компенсацій – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 19:19
Окупанти кремують своїх загиблих без обліку, щоб не платити компенсацій – Генштаб
російські військові, фото Getty Images

За даними українського Генштабу, окупанти намагаються позбавити родини загиблих російських військових пільг та компенсацій, використовуючи мобільні крематорії.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою. Для цього активно використовують мобільні крематорії.

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Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту. На даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу".

Деталі: У Генштабі заявляють, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку.

Теми: РосіяокупаціявійнаГенштаб
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