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Лукашенко підписав закон про заборону в Білорусі ЗМІ "недружніх" країн

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 20:08
Лукашенко підписав закон про заборону в Білорусі ЗМІ недружніх країн
Лукашенко, фото Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, що дозволяє забороняти в Білорусі діяльність ЗМІ з інших країн у разі так званих "недружніх" дій цих країн.

Джерело: сайт Лукашенка

Деталі: Повідомляється, що білоруський диктатор підписав зміни до закону Білорусі "Про засоби масової інформації".

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Дослівно: "Законом передбачається можливість введення заборони на діяльність іноземних ЗМІ на території Республіки Білорусь у разі прояву іноземними державами недружніх дій щодо білоруських ЗМІ".

Більше деталей: Законом також розширюється перелік підстав для анулювання свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та обмеження доступу до інтернет-ресурсу, мережевого видання, новинного агрегатора.

Теми: ЛукашенкоБілорусьЗМІ
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