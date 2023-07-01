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Зеленський провів виїзне засідання Ставки на АЕС

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 20:48
Зеленський провів виїзне засідання Ставки на АЕС
засідання Ставки на РАЕС, скріншот відео Зеленського

Президент Володимир Зеленський у суботу провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача на Рівненській АЕС.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Сьогодні Ставка виїзна. Зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції".

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Деталі: На засіданні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова ГУР Кирило Буданов доповідали про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога.

Голова МВС Ігор Клименко, командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко доповідали про посилення Північного напрямку й охорону АЕС.

Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль і командувач ОУВ "Волинь" Володимир Миронюк доповідали про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні, а голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь – про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.

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Також у засіданні брали участь президент "Енергоатома" Петро Котін і директор станції Павло Ковтонюк.

"Тримаємо ситуацію під контролем", - зазначив Зеленський.

Теми: ЗеленськийРівнеАЕС
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