Зеленський про підвищення тарифів на воду: Ганебне й непрофесійне рішення

Президент Володимир Зеленський назвав ганебним і непрофесійним рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні з’явилося повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду.

М’яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне і не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення.

Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть".

Що передувало: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ "Укрзалізниця".

Прем'єр Денис Шмигаль назвав рішення нацкомісії неприйнятними й дав доручення міністру енергетики та міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.