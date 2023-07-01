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Зеленський про підвищення тарифів на воду: Ганебне й непрофесійне рішення

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 21:37
Зеленський про підвищення тарифів на воду: Ганебне й непрофесійне рішення
ілюстративне фото Pixabay

Президент Володимир Зеленський назвав ганебним і непрофесійним рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні з’явилося повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду.

М’яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне і не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення.

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Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть".

Що передувало: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ "Укрзалізниця".

Прем'єр Денис Шмигаль назвав рішення нацкомісії неприйнятними й дав доручення міністру енергетики та міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

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Теми: ЗеленськийтарифиЖКГвода
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