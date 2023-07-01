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Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 21:50
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Володимир Зеленський у зверненні 1 липня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вірить, що незабаром в Україні буде забезпечено умови для повернення людей, які виїхали за кордон через війну.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський розповів про візит в Україну прем’єрміністра Іспанії Педро Санчеса у суботу.

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Зокрема, президент подякував Іспанії за повагу й допомогу українцям, які знайшли прихисток в цій країні, рятуючись від бойових дій.

Дослівно: "Вірю, що скоро зможемо забезпечити всі необхідні умови, щоб наші люди поверталися додому, в Україну".

Теми: ЗеленськийбіженціІспаніявійна
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