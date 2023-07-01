Twitter обмежує кількість переглядів постів на добу

Соцмережа Twitter тимчасово обмежує для користувачів кількість переглядів постів на добу.

Джерело: власник Twitter Ілон Маск у цій соцмережі

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day Реклама: July 1, 2023

Дослівно: "Щоб протистояти екстремальному рівню збору даних та маніпуляціям із системою, ми застосували такі тимчасові обмеження:

Перевірені акаунти обмежені в читанні 6000 повідомлень на день;

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Неперевірені акаунти – 600 повідомлень на день;

Нові неперевірені акаунти – 300 повідомлень на день".

Деталі: Пізніше Маск додав, що незабаром обмеження перегляду постів будуть послаблені: до 8000 на добу для перевірених акаунтів, 800 – для неперевірених та 400 – для нових неперевірених.

Що передувало: Раніше у суботу стало відомо, що Twitter вимагатиме від користувачів мати обліковий запис у соціальній платформі для перегляду твітів, Маск назвав це "тимчасовим надзвичайним заходом".