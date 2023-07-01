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Twitter обмежує кількість переглядів постів на добу

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 22:19
Twitter обмежує кількість переглядів постів на добу
Ілон Маск, фото Getty Images

Соцмережа Twitter тимчасово обмежує для користувачів кількість переглядів постів на добу.

Джерело: власник Twitter Ілон Маск у цій соцмережі

Дослівно: "Щоб протистояти екстремальному рівню збору даних та маніпуляціям із системою, ми застосували такі тимчасові обмеження:

Перевірені акаунти обмежені в читанні 6000 повідомлень на день;

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Неперевірені акаунти – 600 повідомлень на день;

Нові неперевірені акаунти – 300 повідомлень на день".

Деталі: Пізніше Маск додав, що незабаром обмеження перегляду постів будуть послаблені: до 8000 на добу для перевірених акаунтів, 800 – для неперевірених та 400 – для нових неперевірених.

Що передувало: Раніше у суботу стало відомо, що Twitter вимагатиме від користувачів мати обліковий запис у соціальній платформі для перегляду твітів, Маск назвав це "тимчасовим надзвичайним заходом".

Теми: Масксоцмережі
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