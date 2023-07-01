Twitter обмежує кількість переглядів постів на добу
Соцмережа Twitter тимчасово обмежує для користувачів кількість переглядів постів на добу.
Джерело: власник Twitter Ілон Маск у цій соцмережі
To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023
- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day
- Unverified accounts to 600 posts/day
- New unverified accounts to 300/day
Дослівно: "Щоб протистояти екстремальному рівню збору даних та маніпуляціям із системою, ми застосували такі тимчасові обмеження:
Перевірені акаунти обмежені в читанні 6000 повідомлень на день;
Неперевірені акаунти – 600 повідомлень на день;
Нові неперевірені акаунти – 300 повідомлень на день".
Деталі: Пізніше Маск додав, що незабаром обмеження перегляду постів будуть послаблені: до 8000 на добу для перевірених акаунтів, 800 – для неперевірених та 400 – для нових неперевірених.
Що передувало: Раніше у суботу стало відомо, що Twitter вимагатиме від користувачів мати обліковий запис у соціальній платформі для перегляду твітів, Маск назвав це "тимчасовим надзвичайним заходом".