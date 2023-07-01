Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав німецький уряд не повторювати помилки колишньої канцлерки Ангели Меркель, перешкоджаючи вступу України до НАТО.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю німецькому виданню Bild

Пряма мова: "Не повторюйте помилку канцлера Меркель, яку вона зробила в Бухаресті в 2008 році, коли запекло опиралася будь-якому прогресу на шляху до членства України в НАТО".

Деталі: На думку Кулеби, тодішнє рішення Альянсу "відкрило двері для вторгнення Путіна в Грузію і, зрештою, незаконної анексії Криму". Якби Україна вже була членом НАТО в 2014 році, анексії Криму, війни на Донбасі і вторгнення на територію всієї країни не сталося б.

Тим не менш, за словами Кулеби, Київ не очікує прийому в НАТО під час війни.

"Але після війни для Європи було б самогубством не прийняти Україну в члени НАТО", - сказав він.

"Єдиний спосіб закрити двері російській агресії проти Європи та європейсько-атлантичного простору в цілому – це прийняти Україну в НАТО", – наголосив міністр.

Він пояснив, що Росія не наважиться знову напасти на Україну, яка буде членом НАТО. І тоді Україна звільнить Німеччину та інші західні країни НАТО від тягаря захисту свого східного флангу.

"Ми візьмемо цей тягар на свої плечі", – сказав Кулеба.

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