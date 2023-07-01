Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав німецький уряд не повторювати помилки колишньої канцлерки Ангели Меркель, перешкоджаючи вступу України до НАТО.
Джерело: Кулеба в інтерв’ю німецькому виданню Bild
Пряма мова: "Не повторюйте помилку канцлера Меркель, яку вона зробила в Бухаресті в 2008 році, коли запекло опиралася будь-якому прогресу на шляху до членства України в НАТО".
Деталі: На думку Кулеби, тодішнє рішення Альянсу "відкрило двері для вторгнення Путіна в Грузію і, зрештою, незаконної анексії Криму". Якби Україна вже була членом НАТО в 2014 році, анексії Криму, війни на Донбасі і вторгнення на територію всієї країни не сталося б.
Тим не менш, за словами Кулеби, Київ не очікує прийому в НАТО під час війни.
"Але після війни для Європи було б самогубством не прийняти Україну в члени НАТО", - сказав він.
"Єдиний спосіб закрити двері російській агресії проти Європи та європейсько-атлантичного простору в цілому – це прийняти Україну в НАТО", – наголосив міністр.
Він пояснив, що Росія не наважиться знову напасти на Україну, яка буде членом НАТО. І тоді Україна звільнить Німеччину та інші західні країни НАТО від тягаря захисту свого східного флангу.
"Ми візьмемо цей тягар на свої плечі", – сказав Кулеба.
Передісторія:
- На Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні, а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії. Відтоді обом цим країнам Альянс лише обіцяв вступ "одного дня".
- Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Меркель відмовилась визнати, що те її рішення могло призвести до російської агресії.
- У травні 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що незалежно від рішення саміту Альянсу у 2008 році, де Україна не отримала План дій щодо членства, напад Росії на Україну є нічим не виправданим порушенням міжнародного права.