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Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 22:46
Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав німецький уряд не повторювати помилки колишньої канцлерки Ангели Меркель, перешкоджаючи вступу України до НАТО.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю німецькому виданню Bild

Пряма мова: "Не повторюйте помилку канцлера Меркель, яку вона зробила в Бухаресті в 2008 році, коли запекло опиралася будь-якому прогресу на шляху до членства України в НАТО".

Деталі: На думку Кулеби, тодішнє рішення Альянсу "відкрило двері для вторгнення Путіна в Грузію і, зрештою, незаконної анексії Криму". Якби Україна вже була членом НАТО в 2014 році, анексії Криму, війни на Донбасі і вторгнення на територію всієї країни не сталося б.

Тим не менш, за словами Кулеби, Київ не очікує прийому в НАТО під час війни.

"Але після війни для Європи було б самогубством не прийняти Україну в члени НАТО", - сказав він.

"Єдиний спосіб закрити двері російській агресії проти Європи та європейсько-атлантичного простору в цілому – це прийняти Україну в НАТО", – наголосив міністр.

Він пояснив, що Росія не наважиться знову напасти на Україну, яка буде членом НАТО. І тоді Україна звільнить Німеччину та інші західні країни НАТО від тягаря захисту свого східного флангу.

"Ми візьмемо цей тягар на свої плечі", – сказав Кулеба.

Передісторія:

  • На Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні, а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії. Відтоді обом цим країнам Альянс лише обіцяв вступ "одного дня".
  • Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Меркель відмовилась визнати, що те її рішення могло призвести до російської агресії.
  • У травні 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що незалежно від рішення саміту Альянсу у 2008 році, де Україна не отримала План дій щодо членства, напад Росії на Україну є нічим не виправданим порушенням міжнародного права.

Теми: Кулеба ДмитроМеркельНімеччинаНАТО
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