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Росіяни знову обстрілювали Нікополь: пошкоджено церкву, адмінбудівлю, будинки

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 23:24
Росіяни знову обстрілювали Нікополь: пошкоджено церкву, адмінбудівлю, будинки
наслідки обстрілу Нікополя 1 липня, фото з Telegram Лисака

Російські війська у суботу знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, пошкоджено їдальню, адмінбудівлю та церкву, а також будинки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

 
наслідки обстрілу Нікополя 1 липня, фото з Telegram Лисака

Дослівно: "Російські нелюди не зупиняються. Своєю артилерією злочинно та безжально нищать Нікополь. Сьогодні по місту випустили 10 снарядів.

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Обійшлося без загиблих та постраждалих. Натомість є руйнування.

Пошкоджені їдальня, адмінбудівля та церква. Побиті 8 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто".

Теми: Нікопольвійна
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