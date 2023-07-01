Росіяни знову обстрілювали Нікополь: пошкоджено церкву, адмінбудівлю, будинки

Російські війська у суботу знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, пошкоджено їдальню, адмінбудівлю та церкву, а також будинки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

наслідки обстрілу Нікополя 1 липня, фото з Telegram Лисака

Дослівно: "Російські нелюди не зупиняються. Своєю артилерією злочинно та безжально нищать Нікополь. Сьогодні по місту випустили 10 снарядів.

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Обійшлося без загиблих та постраждалих. Натомість є руйнування.

Пошкоджені їдальня, адмінбудівля та церква. Побиті 8 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто".