Україною ширилася повітряна тривога через загрозу ворожих ракет і БпЛА

У південних, східних і центральних областях України вночі 2 липня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, мапа повітряних тривог

Дослівно: "Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!"

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Деталі: У цих областях, а також Миколаївській та Херсонській була оголошена повітряна тривога.

Оновлено: Пізніше Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в Одеській області.

Згодом повітряну тривогу було оголошено в Донецькій, Харківській, Черкаській, Полтавській областях.

ВІДЕО ДНЯ

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О 01:20 ПС повідомили про вибухи і роботу ППО в Миколаївській області.

О 01:30 було повідомлено про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

О 01:38 оголосили відбій повітряної тривоги в Одеській області.

О 01:55 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння для Полтавської, Донецької та Харківської областей.

О 02:32 відбій тривоги оголосили в Херсонській та Миколаївській областях.

Після 3 години ночі відбої тривоги оголосили у Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях.