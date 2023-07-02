Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Неділя, 2 липня 2023, 01:56
Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі – ОК Південь
Ілюстративне фото Getty Images

Оперативне командування "Південь" повідомило про штормову погоду і ротацію ворожих ракетоносіїв у Чорному морі.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв – надводний замінено на 2 підводних".

Реклама:

Деталі: Таким чином, сумарний залп "Калібрів" залишився на рівні 8.

Крім того, в командуванні зазначили, що в Чорному морі тримається штормова погода.

Також наголосили на тому що, з урахуванням певної паузи в діях ворога увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чорне морефлотвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Чорне море
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка
Захисники з катера підбили російський винищувач під час бою біля Зміїного – ГУР
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: