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Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Неділя, 2 липня 2023, 01:56
Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі – ОК Південь
Ілюстративне фото Getty Images

Оперативне командування "Південь" повідомило про штормову погоду і ротацію ворожих ракетоносіїв у Чорному морі.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв – надводний замінено на 2 підводних".

Деталі: Таким чином, сумарний залп "Калібрів" залишився на рівні 8.

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Крім того, в командуванні зазначили, що в Чорному морі тримається штормова погода.

Також наголосили на тому що, з урахуванням певної паузи в діях ворога увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена.

Теми: Чорне морефлотвійна
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