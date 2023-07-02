Румунію залишили 40 працівників посольства РФ
Спецрейсом з Бухареста вилетіли 40 російських дипломатів і представників технічного персоналу посольства РФ, а також члени їхніх сімей.
Джерело: Радіо Свобода, Міністерство закордонних справ Румунії
Деталі: 1 липня спецрейс організував Кремль після наказу МЗС Румунії від 8 червня скоротити дипломатичну присутність Москви у Румунії.
Румунська влада заявила, що на борту літака перебували 11 дипломатів і 29 технічно-адміністративних співробітників.
За словами офіційних осіб, літак вилетів із шестигодинною затримкою
8 червня Бухарест закликав Москву скоротити штат посольства в Румунії на 40 осіб. Чисельність дипломатів і технічних співробітників російського представництва має дорівнювати кількості співробітників дипмісії Румунії в Росії, повідомило тоді румунське МЗС.
Загалом Росія мала скоротити 51 особу, але оскільки не всі посади зайняті, то Румунію залишили 11 дипломатів і 29 співробітників з числа техніко-адміністративного персоналу. Це понад половина штату.