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Румунію залишили 40 працівників посольства РФ

Ольга Глущенко Неділя, 2 липня 2023, 03:58
Румунію залишили 40 працівників посольства РФ
Прапор Румунії, фото Pixabay

Спецрейсом з Бухареста вилетіли 40 російських дипломатів і представників технічного персоналу посольства РФ, а також члени їхніх сімей.

Джерело: Радіо Свобода, Міністерство закордонних справ Румунії

Деталі: 1 липня спецрейс організував Кремль після наказу МЗС Румунії від 8 червня скоротити дипломатичну присутність Москви у Румунії.

Румунська влада заявила, що на борту літака перебували 11 дипломатів і 29 технічно-адміністративних співробітників.

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За словами офіційних осіб, літак вилетів із шестигодинною затримкою

8 червня Бухарест закликав Москву скоротити штат посольства в Румунії на 40 осіб. Чисельність дипломатів і технічних співробітників російського представництва має дорівнювати кількості співробітників дипмісії Румунії в Росії, повідомило тоді румунське МЗС.

Загалом Росія мала скоротити 51 особу, але оскільки не всі посади зайняті, то Румунію залишили 11 дипломатів і 29 співробітників з числа техніко-адміністративного персоналу. Це понад половина штату.

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Теми: РумуніяРосія
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