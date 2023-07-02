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Загарбники готуються до нової хвилі мобілізації на ТОТ Запоріжжя – спротив

Ольга Глущенко Неділя, 2 липня 2023, 05:48
Загарбники готуються до нової хвилі мобілізації на ТОТ Запоріжжя – спротив
фото ілюстративне, тасс

Центр національного спротиву повідомляє, що окупаційна адміністрація Запорізької області готується до примусової мобілізації місцевих жителів до лав загарбників.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Так, окупанти створили 44 "військово-облікові столи", в яких всі громадяни призовного віку або військовослужбовці запасу будуть поставлені на облік за місцем проживання".

Деталі: За даними спротиву, колаборант Євген Балицький намагається ввести населення в оману та поширює маніпулятивні дані щодо "результативної роботи окупаційної адміністрації над офіційним оформленням та розвитком народного ополчення Запоріжжя".

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Теми: Запоріжжяокупаціямобілізація
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