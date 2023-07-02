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Міноборони Британії пояснило, чому РФ скасувала свій головний авіасалон

"Європейська правда"Неділя, 2 липня 2023, 09:44

Побоювання з приводу безпеки і репутаційна шкода є причинами скасування в Росії головного міжнародного авіакосмічного салону МАКС.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Росія скасувала проведення свого головного міжнародного авіакосмічного салону МАКС у 2023 році. МАКС проходить під Москвою і демонструє цивільний і військовий аерокосмічні сектори Росії та став ключовим для залучення експортних клієнтів.

Ймовірно, що шоу було скасовано значною мірою через реальні побоювання з приводу безпеки після нещодавніх атак безпілотних літальних апаратів у Росії, вважають британські розвідники.

Організатори, найімовірніше, також усвідомлювали потенційну репутаційну шкоду від участі меншої кількості міжнародних делегацій.

Війна стала надзвичайно складним випробуванням для російської аерокосмічної спільноти, наголосили в британському Міноборони. Сектор бореться з міжнародними санкціями, а висококваліфікованих фахівців заохочують служити піхотою у власному бойовому угрупованні агентства "Роскосмос". 

Нагадаємо, торік Європейське космічне агентство повністю припинило співпрацю з Росією в дослідженні Марса.

Також Європейське космічне агентство розірвало співпрацю з РФ за місячними проєктами.

Теми: Росіяавіа
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