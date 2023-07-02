Кулеба про заяви Орбана: Це все лише бла-бла-бла

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на резонансні заяви прем’єр-міністра Віктор Орбана цього тижня, який сказав, що "Україна більше не є суверенною державою".

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю Bild, Welt та Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи… Це все лише бла-бла-бла", – сказав міністр, реагуючи на інтерв’ю Орбана виданню Bild.

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Кулеба зауважив, що не вважає Орбана союзником Путіна, "але політичне розуміння ситуації в офісі угорського прем'єра і в Кремлі дуже схоже", сказав міністр.

"Я сподіваюся, що він все ще залишається союзником інших членів НАТО і членів ЄС", – додав Дмитро Кулеба.

Він також відмовився прийняти заяву Орбана про те, що Україна більше не є суверенною країною, оскільки вона залежить від зброї та фінансової допомоги Заходу. Кулеба дав зрозуміти, що це "викривлена інтерпретація реальності".

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Міністр вважає, що Орбан озвучує такі заяви, оскільки має власні внутрішньоугорські занепокоєння.

"Угорщина відчайдушно бореться за кошти ЄС, щоб зберегти свою макрофінансову стабільність і уникнути заворушень в країні", – сказав Кулеба.

У інтерв’ю виданню Bild угорський прем’єр висловив переконання, що Україна більше не є суверенною державою, оскільки стала залежною від допомоги США і Заходу.

Орбан також заявив, що вважає неважливою подією заколот приватної військової компанії "Вагнер" у Росії, та сказав, що не вважає Путіна воєнним злочинцем.

Розбір свіжих заяв Орбана дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".