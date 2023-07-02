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Кулеба про заяви Орбана: Це все лише бла-бла-бла

"Європейська правда"Неділя, 2 липня 2023, 10:50

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на резонансні заяви прем’єр-міністра Віктор Орбана цього тижня, який сказав, що "Україна більше не є суверенною державою".

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю Bild, Welt та Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи… Це все лише бла-бла-бла",  – сказав міністр, реагуючи на інтерв’ю Орбана виданню Bild.

Кулеба зауважив, що не вважає Орбана союзником Путіна, "але політичне розуміння ситуації в офісі угорського прем'єра і в Кремлі дуже схоже", сказав міністр.

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"Я сподіваюся, що він все ще залишається союзником інших членів НАТО і членів ЄС", – додав Дмитро Кулеба.

Він також відмовився прийняти заяву Орбана про те, що Україна більше не є суверенною країною, оскільки вона залежить від зброї та фінансової допомоги Заходу. Кулеба дав зрозуміти, що це "викривлена інтерпретація реальності".

Міністр вважає, що Орбан озвучує такі заяви, оскільки має власні внутрішньоугорські занепокоєння.

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"Угорщина відчайдушно бореться за кошти ЄС, щоб зберегти свою макрофінансову стабільність і уникнути заворушень в країні", – сказав Кулеба.

У інтерв’ю виданню Bild угорський прем’єр висловив переконання, що Україна більше не є суверенною державою, оскільки стала залежною від допомоги США і Заходу.

Орбан також заявив, що вважає неважливою подією заколот приватної військової компанії "Вагнер" у Росії, та сказав, що не вважає Путіна воєнним злочинцем.

Розбір свіжих заяв Орбана дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".

Теми: Кулеба ДмитроОрбанУгорщина
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