У суботу в Мелітополі пролунав потужний вибух в районі бази росіян – мер
Неділя, 2 липня 2023, 11:21
Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що в суботу ввечері весь Мелітополь чув гучний вибух в районі військової бази росіян.
Джерело: Федоров в ефірі телемарафону
Пряма мова Федорова: "Вчора (1 липня – ред.) о 19:30 в Мелітополі пролунав потужний вибух, який чули мешканці усіх районів міста.
Вибух стався на півночі міста поблизу селища Семенівка, де ворог захопив ферму, і там у них була розташована одна з військових баз ворога.
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Також вчора мешканці бачили роботу дірявої ППО ворога".
Деталі: Федоров заявив, що на території колишнього дитячого санаторію Мелітополя росіяни встановили крематорій, де спалюють своїх вояк.