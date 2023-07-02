Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У суботу в Мелітополі пролунав потужний вибух в районі бази росіян – мер

Роман ПетренкоНеділя, 2 липня 2023, 11:21
У суботу в Мелітополі пролунав потужний вибух в районі бази росіян – мер
deepstatemap

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що в суботу ввечері весь Мелітополь чув гучний вибух в районі військової бази росіян.

Джерело: Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова Федорова: "Вчора (1 липня – ред.) о 19:30 в Мелітополі пролунав потужний вибух, який чули мешканці усіх районів міста.

Вибух стався на півночі міста поблизу селища Семенівка, де ворог захопив ферму, і там у них була розташована одна з військових баз ворога.

Реклама:

Також вчора мешканці бачили роботу дірявої ППО ворога".

Деталі: Федоров заявив, що на території колишнього дитячого санаторію Мелітополя росіяни встановили крематорій, де спалюють своїх вояк.

Теми: Мелітопольокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами

Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів

відеоЗеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"

Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16

500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові

фото, відеоЗеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями

Усі новини...
Мелітополь
Окупанти відправили тіла вбитих у Бердянську підлітків "на експертизу"
Окупанти заявляють про серію вибухів у Мелітополі
Сили оборони просунулися на 1,5 км на мелітопольському напрямку
Останні новини
18:11
Проросійські радикали зірвали ЛГБТ-фестиваль у Тбілісі: поліція майже не втручалась
17:56
Росіяни 271 раз влучили в енергетичні обʼєкти України – Галущенко
17:49
відео"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами
17:25
Високий представник Боснії може зняти скандального Додіка з посади – ЗМІ
17:21
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
17:00
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
16:47
Київський метрополітен отримав ще 6 вагонів від Варшави
16:25
відеоЗеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
16:15
За 500 днів великої війни загинуло майже 500 дітей – Офіс генпрокурора
16:14
Одеський бізнесмен намагався підкупити співробітників СБУ за 90 тисяч євро
Усі новини...
Реклама: