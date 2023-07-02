Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Херсоні, є поранені
Неділя, 2 липня 2023, 12:30
Російські окупанти вдень 2 липня обстріляли житлові квартали Херсона, декілька людей поранені.
Джерело: Херсонська ОВА, ОГП
Деталі: Близько 12:00 стало відомо, що Росія обстріляла житловий квартал Херсона.
Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування.
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Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік.
Після цього влада повідомила, що окупанти обстріляли багатоповерхівку у Херсоні, через що двоє мирних людей поранені. Їх шпиталізували до лікарні.
Пізніше в Офісі генпрокурора зазначили, що внаслідок обстрілу Херсона щонайменше четверо містян отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці.
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