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Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Херсоні, є поранені

Роман ПетренкоНеділя, 2 липня 2023, 12:30
Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Херсоні, є поранені
обстріляний херсон у червні 2023, ілюстративне фото прокуратури

Російські окупанти вдень 2 липня обстріляли житлові квартали Херсона, декілька людей поранені.

Джерело: Херсонська ОВА, ОГП

Деталі: Близько 12:00 стало відомо, що Росія обстріляла житловий квартал Херсона.

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Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування.

Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік.

Після цього влада повідомила, що окупанти обстріляли багатоповерхівку у Херсоні, через що двоє мирних людей поранені. Їх шпиталізували до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше в Офісі генпрокурора зазначили, що внаслідок обстрілу Херсона щонайменше четверо містян отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці. 

Теми: Херсонобстрілвійна
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