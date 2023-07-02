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Польща скеровує додаткові сили поліції для охорони кордону з Білоруссю

"Європейська правда"Неділя, 2 липня 2023, 13:53

Польща відправить 500 поліцейських на свій кордон з Білоруссю.

Про це заявив у неділю міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, повідомляє "Європейська правда".

"У зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму", – написав Камінський у Twitter.

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Вони приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 солдатів, які охороняють безпеку цього кордону, додав він.

Польська прикордонна служба в неділю повідомила, що в суботу 187 осіб намагалися нелегально перетнути кордон Польщі з Білорусі.

Про необхідність посилення сил на кордоні з Білоруссю, в тому числі у зв'язку з присутністю групи Вагнера, у середу заявив віцепрем'єр-міністр Ярослав Качинський.

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Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року, коли різко зросла кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. З початку 2023 року Прикордонна служба зафіксувала понад 12 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. 

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи Вагнера, які переберуться на територію Білорусі після спроби заколоту в РФ, здійснюватимуть провокації.

Теми: ПольщаБілорусь
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