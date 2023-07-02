Міноборони підтвердило знищення російського складу разом з окупантами
Неділя, 2 липня 2023, 14:25
Міноборони оприлюднило відео знищення польового складу окупантів разом з вояками.
Джерело: 5 окрема штурмова бригада, перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк у Telegram
Деталі: За даними військових, на кадрах робота Самохідного артилерійського дивізіону та Артилерійського дивізіону під корегуванням БУАР 5 окремої штурмової бригади.
Міноборони оприлюднило відео та заявило, що знищення складу вже підтверджене.
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Пряма мова Павлюка: "Підтверджене знищення польового складу окупантів разом з особовим складом".