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Міноборони підтвердило знищення російського складу разом з окупантами

Роман ПетренкоНеділя, 2 липня 2023, 14:25
Міноборони підтвердило знищення російського складу разом з окупантами
скріншот

Міноборони оприлюднило відео знищення польового складу окупантів разом з вояками.

Джерело: 5 окрема штурмова бригада, перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк у Telegram

Деталі: За даними військових, на кадрах робота Самохідного артилерійського дивізіону та Артилерійського дивізіону під корегуванням БУАР 5 окремої штурмової бригади.

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Міноборони оприлюднило відео та заявило, що знищення складу вже підтверджене.

Пряма мова Павлюка: "Підтверджене знищення польового складу окупантів разом з особовим складом".

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Теми: МіноборониЗбройні силивійна
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