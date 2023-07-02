Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони підтвердило знищення російського складу разом з окупантами

Роман ПетренкоНеділя, 2 липня 2023, 14:25
Міноборони підтвердило знищення російського складу разом з окупантами
скріншот

Міноборони оприлюднило відео знищення польового складу окупантів разом з вояками.

Джерело: 5 окрема штурмова бригада, перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк у Telegram

Деталі: За даними військових, на кадрах робота Самохідного артилерійського дивізіону та Артилерійського дивізіону під корегуванням БУАР 5 окремої штурмової бригади.

Міноборони оприлюднило відео та заявило, що знищення складу вже підтверджене.

Реклама:

Пряма мова Павлюка: "Підтверджене знищення польового складу окупантів разом з особовим складом".

Теми: МіноборониЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
Міноборони
Міноборони відсторонило посадовця через 3 дні після призначення
Пораненим та хворим військовим відтепер простіше отримати відпустки й звільнення – Міноборони
Глава Міноборони Польщі не виключає провокацій з боку "вагнерівців"
Останні новини
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
20:51
фото, відеоУ KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
20:24
відеоСенцов отримав контузію на фронті
20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
19:56
Волкер: Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну
19:26
фотоБіля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
19:20
У Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус з українцями: є загибла і поранені
Усі новини...
Реклама: