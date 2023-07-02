Зеленський приїхав в Одесу

Президент Володимир Зеленський 2 липня у день Військово-морських сил поїхав у Одесу.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Зеленський заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи про оперативну обстановку в Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегію розвитку ВМС на час війни та у післявоєнний період.

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Також вони обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.

Президент також привітав військових ВМС з професійним святом.

Пряма мова Зеленського: "Багато хто в Росії думав, ніби Чорне море – це акваторія їхньої сили. Ворог сподівався, що наші Військово-Морські сили нібито не витримають ударів Росії.

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Що ж, відвага і майстерність наших воїнів знищили всі ці ворожі надії та втопили їх у морі".