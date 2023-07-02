Буданов доручив, щоб найбільший прапор "дивився" на Крим – подробиці звільнення Зміїного

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов поставив задачу, щоб після звільнення острова Зміїний на ньому встановили державний прапор саме у напрямку Криму.

Джерело: командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України на псевдо Тимур, якого цитує ГУР

Деталі: Тимур, який брав участь у звільненні Зміїного, розповів про невідомі епізоди деокупації острова.

За його словами, день вирішальної операції на Зміїному був поділений на декілька етапів.

Пряма мова Тимура: "На першому етапі була артпідготовка, на другому залучили авіацію. Стояло завдання встановити державний прапор України на вертолітному майданчику. Ми встановили. Далі був третій етап ― дорозвідка прибережної зони й розмінування...

Один з прапорів ми попросили в Одесі, він був дуже великий. І от командир (Буданов – ред.) поставив задачу, щоб він, найбільший, постав на краю острова, який "дивиться" на Крим".

Більше деталей: Тимур додав, що після цього група українських спецпризначенців перейшла до фінального етапу спецоперації. Тоді бійці взяли острів під повний контроль, російський триколор був спущений, а український прапор піднятий на офіційному флагштоці".

Розвідник також розповів, що з острова врятували кота. Буданов сказав, щоб його забрати, тепер він "у надійних руках".

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