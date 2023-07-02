Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря

Президент Володимир Зеленський переконаний, що росіяни боятимуться наближатися до українського Криму й берегів Азовського моря.

Джерело: звернення президента з Одеси

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Дослівно: "Ворог точно не диктуватиме умови в Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатися до нашого українського Криму й до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатися до нашого Чорноморського узбережжя".

Деталі: Президент зазначив, що в неділю перебуває в Одесі передусім для того, щоб привітати воїнів Військово-морських сил ЗСУ з їхнім професійним днем.

"Достатньо лише згадати, які амбіції були в Росії на початку повномасштабної агресії та які з тих амбіцій тепер на дні Чорного моря", – сказав він.

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Зеленський розповів, що нагородив найкращих та привітав курсантів Інституту Військово-морських сил Одеської морської академії. Також він відвідав поранених воїнів у шпиталі.

"Була сьогодні також доповідь нашого командувача Військово-морських сил віце-адмірала Олексія Неїжпапи, а також командувача ОСУВ "Одеса" генерала Москальова. І щодо безпекової ситуації зараз, і щодо наших стратегічних завдань – для нашого флоту, для нового напряму – флоту морських дронів – та для нашої берегової оборони. Все реалізуємо! Впевнений!", – наголосив президент.